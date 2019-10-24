Sivas'ta 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Sivas'ta Jandarma tarafından bir hafta içerisinde yürütülen faaliyetlerde meydana gelen 50 olayla ilgili 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir hafta içerisinde sorumluluk sahalarında gerçekleşen 50 olayla ilgili 63 hakkında adli işlem başlatıldı. Bu olaylarda 843 gram Esrar maddesi, 4 adet Extacy hap, 3 gram Metamfetamin maddesi, 4. bin 850 paket bandrolsüz kaçak sigara ve define aramada kullanılan malzemeler ele geçirildi.