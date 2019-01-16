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Sivas'ta 656 köy yolu kapalı

Sivas’ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 656 köye ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 656 köye ulaşım sağlanamıyor.


Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas merkezde 62, Akıncılar 7,Altınyayla 10, Divriği 20, Doğanşar 21, Gemerek 24, Gürün 60, Hafik 30,İmranlı 78, Kangal 85, Koyulhisar 6, Suşehri 20, Şarkışla 43, Ulaş 15, Yıldızeli 110 ve Zara ilçesinde ise 65 köy yolunu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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