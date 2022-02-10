İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'ta 731 köy yolu araç ulaşımına kapandı

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 731 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 731 köy yolu araç ulaşımına kapandı.


Sivas'ta geçtiğimiz gece başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeline bir gün idari izin verildi. İl genelinde 731 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas Belediyesi ve il özel idaresi ekipleri gece yarısı başlattıkları karla mücadele çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Öte yandan Sivas-Ankara, Sivas-Tokat, Sivas-Kayseri, Sivas-Malatya ve Sivas-Erzincan karayollarında araç ulaşımının kontrollü sağlandığı, ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmediği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.