Sivas'ta 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uygulamalarda 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sivas'ın Şarkışla İlçesi Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda; 3 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ele geçirildi. 3 kişi hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçlaması ile işlem başlatıldı. Öte yandan 8 adet ruhsatsız tabanca ve bol miktarda mühimmat ele geçirildi. 7 kişi hakkında “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlaması ile işlem başlatıldı.