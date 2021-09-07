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Sivas'ta 870 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor

TÜİK’in 2020 yılına ilişkin Kültürel Miras İstatistiklerinden elde edilen bilgilere göre Sivas’ta müzelerin sorumluluğunda 870 taşınmaz kültür varlığı olduğu açıklandı.

TÜİK'in 2020 yılına ilişkin Kültürel Miras İstatistiklerinden elde edilen bilgilere göre Sivas'ta müzelerin sorumluluğunda 870 taşınmaz kültür varlığı olduğu açıklandı.


870 taşınmaz kültür varlığının 2'si anıt ve abide, 57'si idari, 123'ü kültürel, 2'si şehitlikler, 3'ü askeri, 11'i endüstriyel ve ticari, 165'i dinsel, 46'sı mezarlık, 449'u sivil mimarlık örneği, 12'si de kalıntıdan oluştu.

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