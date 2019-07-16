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Sivas'ta ‘ Açık Hava Sinema Günleri' başlıyor

Sivas Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘ Açık Hava Sinema günleri’ başlıyor.

Sivas Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ‘ Açık Hava Sinema günleri' başlıyor.


Sivas Belediyesi Açık Hava Sineması 19 Ağustos Cuma günü saat 20:30'da Buruciye Medresesi yanında başlayacak. 10 gün sürecek olan Sinema günlerinde her akşam yerli bir filme yer verilecek.Yaz akşamlarına keyif katan etkinlik, 19 Ağustos Cuma günü “Babam ve Oğlum'' ile açılışını yapacak. Açık Hava Sinema Günleri'nde “ Güle Güle'', “Eşkıya'', “72. Koğuş'', “Ateşin Düştüğü Yer'' gibi Türk sinemasına damga vuran filmlerde yayınlanacak.

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