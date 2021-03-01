Sivas'ta adet adet silah ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi, 8 şahıs ise tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Uyuşturucu Maddelerin Arzıyla Mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. 2021 yılının ilk iki aylık dönemi içerisinde düzenlenen operasyonlarda 52 olay ortaya çıkartıldı. Bu olaylarda; 224 gram esrar maddesi, 56 gram metamfetamin, 87 gram kenevir tohumu, 7 adet uyuşturucu hap, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet dedektör, 1 adet sikke, 9 adet muhtelif tarihi eser, 1 adet kamera, 2 bin 500 gram nargile tütünü, 10 adet muhtelif kazı malzemesi, 4 adet av tüfeği, 9 adet cep telefonu, 9 adet sim kartı, 4 adet tabanca, 76 adet tabanca mühimmatı, 4 adet tabanca şarjörü ve 3 bin 160 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olaylara karışan 23'ü İranlı biri Suriyeli olmak üzere 107 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şüpheli şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.