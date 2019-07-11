Sivas'ta adliye lojmanları önünde şüpheli paket paniği

Sivas'ta, Adliye Lojmanları önündeki elektrik panosu yanına bırakılan şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Patlatılan paketin içi boş çıktı.

Edinilen bilgilere olay, saat 09.30 sıralarında Sivas Merkez, Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehrin işlek caddelerinden Mevlana caddesi üzerinde bulunan Adliye önünde elektrik panosu yanına bırakılan paket vatandaşlar tarafından fark edildi. Paketin şüpheli olduğu düşünülerek durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri patlatma alanı çevresinde güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli paket kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan uyarılara rağmen çevre binalardaki vatandaşlar, patlatma anını meraklı gözlerle izledi. Patlatılan paketin içinin boş çıkması ise çevredekilere derin bir nefes aldırdı.