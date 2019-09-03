İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde boş akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde boş akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, 12.30 sıralarından Sivas-Malatya Kara yolu Altınyayla kavşağında meydana geldi. Malatya istikametinden Sivas istikametine giden T.N. idaresindeki 01 DEH 55 plakalı boş olduğu öğrenilen akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınyayla kavşağında yol kenarına devrildi. Kazada sürücü T.N. araçta sıkıştı. Sıkışan sürücüyü Ulaş itfaiyesi ve AFAD ekipleri kurtardı. Yaralanan sürücü ambulansla Sivas Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.