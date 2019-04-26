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Sivas'ta alacak verecek kavgası

Sivas’ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada fenalaşan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada fenalaşan bir kadın hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kavga saat 17.00 sıraları Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Durumu gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavga nedeni ile bir süre Atatürk Caddesi tek taraflı olarak trafiğe kapandı. Meraklı vatandaşlar olayı cep telefonu kameraları ile kaydetmeleri ise dikkat çekti. Kavgada baygınlık geçiren bir kadın hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan 4 kişi ekiplerce polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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