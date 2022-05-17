Sivas'ta Anadolu ezgilerine yolculuk

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğretmenler korosu tarafından Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Anadolu Ezgilerine Yolculuk adı verilen konserde Sivas Cumhuriyet Başsavcısı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü, Sivas İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı, Sivas İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucuları, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler yoğun bir katılımla yer aldı.

Türkiye'nin pek çok bölgesine ve yöresine ait türkülere yer verilen konser adeta bir kültür şölenine dönüştü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Eğitim Koordinatörü Dr. Samet Ünlü tarafından organize edilen, Müzik Öğretmeni Bilal Kireçtepe tarafından yönetilen konserde çok çeşitli Anadolu Ezgilerinin yüreklere dokunmasıyla konuklar zaman zaman duygusal, zaman zamansa Anadolu ezgilerinin coşkusuyla eğlenceli anlar yaşadılar.

Programa hayat veren Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Eğitim Koordinatörü Dr. Samet Ünlü konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bu topraklar Köroğlu'ndan Karacaoğlan'a, Âşık Veysel'den Neşet Ertaş'a yüzlerce halk ozanını yetiştirmiş ve milyonlarca Anadolu ezgisinin doğuşuna şahitlik etmiştir. Türküler bize yüzyıllar öncesinden kalan en önemli kültürel miraslardan birisidir. Bu mirasa sahip çıkmanın sorumluluğunu her zaman üzerimizde taşıyoruz ve bu sorumluluk duygusuyla çocuklarımıza ışık olmayı hedefliyoruz. Bu programı da bu hedefimizin önemli bir bileşeni olarak görüyoruz. Bir kültür şöleni olarak tasvir ettiğimiz bu konserin gerçekleşmesine imkân tanıyan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu Feridun Bozyiğit'e, bu programı yöneten koro şefimiz Bilal Kireçtepe'ye, kıymetli sazlarıyla programımıza iştirak eden değerli saz üstatlarımıza ve sesleriyle gönüllerimize dokunan öğretmenlerimize sizlerin nezdinde çok teşekkür ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum”Konser sonunda orkestra ve koro ekibine il protokolü tarafından ödül takdimi yapıldı.