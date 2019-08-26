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Sivas'ta Anadolu tarihini değiştirebilecek gelişme

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bir çoban tarafından bulunan buğday fosilinin milyonlarca yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir çoban tarafından bulunan buğday fosilinin milyonlarca yıllık olduğu tahmin ediliyor.


Doğanşar ilçesi kırsalında hayvanlarını otlatan İbrahim Coşar, üzerinde buğday tanelerine benzer şekillerin olduğu bir kaya buldu. Coşar bulduğu kayayı yanına alıp, uzun yıllar Doğanşar'da fosiller üzerine araştırma yapan Tarih öğretmeni, araştırmacı yazar Fikri Karaman'a ulaştırdı. Karaman, ilginç kayanın buğday fosili olduğunu tespit etti.



Milyonlarca yıllık olabilir


Karaman, fosilin milyonlarca yıllık olabileceğini belirterek, “Doğanşar'da zaman zaman bu ilginç durumlarla da karşılaşıyoruz. Arkadaşlar buldukları fosilleri veya belgeleri bize getiriyor. İlk kez böyle bir fosille karşılaşıyorum. Elimde on binlerce buğday, mercimek ve benzeri tohumun fosili bulunmakta. Artık yüz bin yıllık mı, milyon yıllık mı bilemiyorum. Ona bilim adamları karar versin. Bu taşı çoban arkadaş İbrahim Coşar Bey bulmuş. Sonra Osman Yürük ve öğrencim Ali Kıncır vasıtası ile teslim ettiler. Bende kamuoyuyla paylaşıyorum. Böyle bir fosili gördüğüm için son derece mutluyum” dedi.



Anadolu'nun bilinen tarihini değiştirebilir


Bulunan fosil üzerinde yapılacak bilimsel çalışmalar sonrasında Anadolu'nun bilinen tarihinin değişebileceğini kaydeden Karaman, “Bu fosilin tarihi anlaşıldığı zaman Anadolu coğrafyasının tarihi anlaşılacak. Ne kadar yıl önce bunun burada ziraatı yapıldığı ve yabani olarak yetişeceği anlaşılacaktır. Bu da hem Türkiye tarihi açısından hem de dünya tarihi açısından önemli bir bilgi olacaktır” şeklinde konuştu.


Denizden 400 kilometre içeride ve yaklaşık bin 300 rakımda olan Doğanşar ilçesinde geçtiğimiz dönemlerde deniz canlılarına ait fosillere de rastlanmıştı.

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