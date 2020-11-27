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Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini paylaştı.

Verilere göre Sivas'ta bulunan motorlu kara taşıtı sayısı 164 bin 877 olarak açıklandı. Sivas'ta araçların 86 bin 65'ini otomobil, 33 bin 291'ini traktör, 26 bin 522'sini kamyonet, 7 bin 863'ünü motosiklet, 6 bin 154'ünü kamyon, 3 bin 199'unu minibüs, bin 264'ünü otobüs, 519'unu ise özel amaçlı araç oluşturdu.


5 bin 668 aracın devri yapıldı


TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ekim ayında 5 bin 668 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 869'unu otomobil, 102'sini minibüs, 21'ini otobüs, 832'sini kamyonet, 152'sini kamyon, 109'unu motosiklet, 9'unu özel amaçlı araçlar, 574'ünü de traktör oluşturdu.

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