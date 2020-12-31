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Sivas'ta araç sayısı 165 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini paylaştı.

Verilere göre Sivas'ta bulunan motorlu kara taşıtı sayısı 165 bin 312 olarak açıklandı. Sivas'ta araçların 86 bin 316'sını otomobil, 33 bin 363'ünü traktör, 26 bin 596'sını kamyonet, 7 bin 889'unu motosiklet, 6 bin 169'unu kamyon, 3 bin 194'ünü minibüs, bin 265'ini otobüs, 520'sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.


4 bin 528 aracın devri yapıldı


TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Kasım ayında 4 bin 528 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 991'ini otomobil, 87'sini minibüs, 16'sını otobüs, 628'sini kamyonet, 130'unu kamyon, 88'ini motosiklet, 6'sını özel amaçlı araçlar, 582'sini de traktör oluşturdu.

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