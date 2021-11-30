Sivas'ta araç sayısı 170 bini aştı

TÜİK'ten derlenen verilere göre Sivas'ta Eylül ayında 169 bin 918 olan motorlu kara taşıtı sayısı Ekim ayında 170 bin 313 olarak kayıtlara geçti. Araçların 89 bin 342'sini otomobil, 34 bin 133'ünü traktör, 27 bin 379'unu kamyonet, 8 bin 257'sini motosiklet, 6 bin 276'sını kamyon, 3 bin 99'unu minibüs, bin 261'ini otobüs, 566'sını ise özel amaçlı araç oluşturdu.

5 bin 716 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ekim ayında 5 bin 716 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 18'ini otomobil, 86'sını minibüs, 24'ünü otobüs, 810'unu kamyonet, 121'ini kamyon, 84'ünü motosiklet, 10'unu özel amaçlı araçlar, 563'ünü de traktör oluşturdu.