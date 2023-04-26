Sivas'ta araç sayısı 178 bine dayandı

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta motorlu kara taşıtı sayısı Mart ayında 177 bin 818'e ulaştı. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 93 bin 322'sini otomobil, 35 bin 217'sini traktör, 28 bin 451'ini kamyonet, 9 bin 523'ünü motosiklet, 6 bin 407'sini kamyon, 3 bin 17'sini minibüs, bin 268'ini otobüs, 613'ünü ise özel maksatlı araç oluşturdu.

6 bin 536 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Mart ayında 6 bin 536 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 542'sini otomobil, bin 69'unu kamyonet, 509'unu traktör, 134'ünü motosiklet, 109'unu minibüs, 135'ini kamyon, 29'unu otobüs, 9'unu da özel maksatlı araçlar oluşturdu.