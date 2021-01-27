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Sivas'ta araç sayısı 2020'de arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta 2019 yılında 160 bin 963 motorlu kara taşıtı sayısı 2020 sonunda 165 bin 697'ye yükseldi.


2020 sonu itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı taşıtların 86 bin 545'ini otomobil, 33 bin 428'ini traktör, 26 bin 685'ini kamyonet, 7 bin 896'sını motosiklet, 6 bin 180'ini kamyon, 3 bin 179'unu minibüs, bin 257'sini otobüs, 527'sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.


3 bin 804 aracın devri yapıldı


TÜİK, 2020'de illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta geçtiğimiz yıl 3 bin 804 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 268'ini otomobil, 68'ini minibüs, 31'ini otobüs, 607'sini kamyonet, 122'sini kamyon, 62'sini motosiklet, 34'ünü özel amaçlı araçlar, 612'sini de traktör oluşturdu.

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