Sivas'ta araç sayısı arttı

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta 2019'un Ocak ayında 160 bin 764 araç bulunurken 2019 sonu itibariyle bu sayı 417 adet artarak 161 bin 181'e yükseldi.

2020 Ocak sonu itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı toplam 161 bin 181 adet taşıtın 83 bin 631'ini otomobil, 32 bin 801'ini traktör, 26 bin 144'ünü kamyonet, 7 bin 455'ini motosiklet, 6 bin 100'ünü kamyon, 3 bin 263'ünü minibüs, bin 300'ünü otobüs, 487'sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

5 bin 407 aracın devri yapıldı

TÜİK, 2020'nin ilk ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ocak ayında 5 bin 407 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 821'ini otomobil, 80'ini minibüs, 39'unu otobüs, 865'ini kamyonet, 112'sini kamyon, 43'ünü motosiklet, 3'ünü özel amaçlı araçlar, 444'ünü de traktör oluşturdu.