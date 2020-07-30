Sivas'ta araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Sivas'ta 2020'nin haziran ayında motorlu kara taşıtı sayısı önceki yılın ayına göre bin 631 adet artarak 162 bin 891'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta 2020'nin haziran ayında motorlu kara taşıtı sayısı önceki yılın ayına göre bin 631 adet artarak 162 bin 891'e yükseldi. Araçların 84 bin 830'unu otomobil, 33 bin 4'ünü traktör, 26 bin 284'ünü kamyonet, 7 bin 648'ini motosiklet, 6 bin 117'sini kamyon, 3 bin 241'ini minibüs, bin 282'sini otobüs, 485'ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

7 bin 417 aracın devri yapıldı

TÜİK, haziran ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta haziranda 7 bin 417 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 5 bin 232'sini otomobil, 129'unu minibüs, 32'sini otobüs, bin 98'ini kamyonet, 221'ini kamyon, 172'sini motosiklet, 2'sini özel amaçlı araçlar, 531'ini de traktör oluşturdu.