İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta araç sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısını açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Mayıs ayında 161 bin 302 olan motorlu kara taşıtı sayısı Haziran'da yüzde 0,03 oranında azalarak 161 bin 260'a geriledi.


Sivas'ta bulunan 161 bin 260 kara taşıtının 83 bin 767'sini otomobil oluşturdu. Otomobili 32 bin 634 adet ile traktör, 26 bin 121 adet ile kamyonet, 7 bin 346 adet ile motosiklet, 6 bin 220 adet ile kamyon, 3 bin 330 adet ile minibüs, bin 348 adet ile otobüs, 494 adet ile de özel amaçlı araç takip etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.