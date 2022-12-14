Sivas'ta Aralık ayında dalından elma toplandı

Bu mevsimde Sibirya soğuklarının yaşanması beklenen Sivas'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Gemerek ilçesinde vatandaşların dalından elma toplaması dikkat çekti.

Kışları sert ve soğuk geçen Sivas'ta Aralık ayında halen sonbahar mevsiminin etkileri yaşanıyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken beklenen kar da yağmadı. Aralık ayının ortasında vatandaşların dalından taze elma toplaması ise kış mevsimindeki gecikmeyi gözler önüne serdi.

Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde yaşayan Hayati Akbulut'a ait bahçede yaprağı dökülmüş ağaçta elmaların durması görenleri bir hayli şaşırttı. Elmaları dalından toplayan Akbulut, Sivas'ta bu mevsimde meyvelerin ağaçta durmasının olağan dışı bir durum olduğunu söyledi.

“12. ayın yarısına geldik halen bahar mevsimi yaşıyoruz”

Hayati Akbulut, 12'nci ayın yarısının gelinmesine rağmen halen bahar mevsimi yaşadıklarını söyleyerek, “Sivas için normal bir durum değil. Ben 51 yaşındayım şimdiye kadar 10. ayda bütün mahsulleri don vururdu. Mısırlar, hatta toprakta patatesler donardı. Bu sene 12. ayın yarısına geldik halen bahar mevsimi yaşıyoruz. Küresel ısınma Sivas'a yaradı diye düşünüyorum. Sivas artık dondurucu soğuklarıyla tanınmayacak. Gerçekten bu mevsimde olağan dışı bir şey, buralarda meyve toplanması. Ağaçta hala meyvenin duruyor olması” ifadelerini kullandı.