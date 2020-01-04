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Sivas'ta aralıksız karla mücadele

Sivas Belediyesi ekipleri karlı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Sivas'ta beklenen karın yağmasıyla birlikte Sivas Belediyesine bağlı ekipler hummalı bir çalışmanın içerisine girdi. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehirdeki tüm ara sokaklarda tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çalışmaları yerinde denetledi.


Kar temizliği yapan Belediyeye bağlı ekipleri ziyaret eden Başkan Bilgin, işçilere tatlı ikramında bulundu. Bilgin karla mücadele çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Sivas Belediyesi olarak karın başlamasıyla birlikte mesai arkadaşlarımız özverili bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bizde bu zorlu görevi yerine getiren mesai arkadaşlarımızın yanında olmak istedik. Hemşerilerimizin daha iyi hizmet alması ve daha konforlu bir şehirde yaşaması amacıyla Belediyemiz ve Özbelsan Şirketimiz 7 gün 24 saat her alanda görevinin başında.” dedi.

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