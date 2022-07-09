İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta arama yapılan tırdan 8 kilo metamfetamin çıktı

Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında 8 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında 8 kilo metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından D-100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında İran uyruklu C.A. (43) yönetimindeki 39 AA 573 plakalı İran tırında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, tırın ön kabini içerisinde 56 paket halinde 150-200 gramlık ambalajlara sarılı toplam ağırlığı 8 kilogram olan metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında tahkikata başlatıldı.

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