Sivas'ta Arap tavşanı görüntülendi

Sivas'ta Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi.

Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde biyoçeşitlilik izleme çalışmaları yaptı. Ekiplerin çalışmaları sırasında Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı (Allactaga williamsi) türü fotoğraflandı. Türünün tehlike altında olduğu düşünülen Arap tavşanı; kanguru gibi ayakları, tavşan gibi kulakları, fare gibi gövdesiyle dikkat çekiyor.