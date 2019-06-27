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Sivas'ta arı paniği

Sivas’ta bir apartmanın girişine oğul veren arılar paniğe neden olduÇarşıbaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Afyon Sokakta yüzlerce arı bir apartmanın giriş kapısının üst kısmına oğul verdi.

Sivas'ta bir apartmanın girişine oğul veren arılar paniğe neden oldu


Çarşıbaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Afyon Sokakta yüzlerce arı bir apartmanın giriş kapısının üst kısmına oğul verdi. Fark edilen yüzlerce arı apartmana giren ve sokakta yürüyen vatandaşlara kısa süreliğine zor anlar yaşattı. Durumu gören ve arıcılıkla uğraşan Mehmet Geçili adındaki vatandaş oğul veren arıları bir kutuya yerleştirerek kendi beslediği arıların yanına götürdü. Bölgeden uzaklaştırılan arılar sokaktan geçen ve apartmana giren vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.


Bölgede bulunan ve arıcılıkla uğraşan Mehmet Geçili, arıların apartman girişinde oğul verdiğini belirterek, “ Apartmanın önüne konmuş arılar. Biz de oğulu aldık. Bizim arılar var onların yanına götüreceğiz. Orada onlarla beraber bakacağız. Oğul arı zarar vermez. Biz arıya zarar vermezsek arıda bize zarar vermez. Bütün canlılar öyle. Oğul arılar çıkarken karınlarını doyururlar. Ne kadar mesafe gideceklerini bilmedikleri için uygun olan yuvayı bulana kadar karınlarını doyururlar. Karnı tok olanlarda insanlara zarar vermez“ dedi.

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