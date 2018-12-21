Sivas'ta artık cep telefonu çekmeyen köy kalmayacak

Sivas'ta geçtiğimiz aylarda cep telefonu çekmeyen köylerde iletişim sağlayabilmek için evlerin çatılarına çıkmak zorunda kalanlar, elektrik direklerine çıkanlar gündem olmuştu. Sivas merkez köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Vali Salih Ayhan, muhtarlara hitaben yaptığı açıklamada cep telefonu çekmeyen ve interneti olmayan köy kalmayacağını söyledi. Sivas İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programda konuşan Ayhan, “Köylerdeki temel sorunlardan biri de GSM operatörlerinin çekmemesi. Zaman geçtikçe ihtiyaçlar da değişiyor. Artık tüm köyler internet altyapısı istiyor. Sivas'ta kısa zamanda telefonu çekmeyen, interneti olmayan köy kalmayacak. Hızlı bir şekilde tüm talepleri ve ihtiyaçları yerine getirebiliyoruz” dedi.