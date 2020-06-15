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Sivas'ta asfalt yüklü kamyon devrildi: 4 Yaralı

Sivas’ta devrilen kamyonla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta devrilen kamyonla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.30 sıralarında Sivas-Yozgat karayolu Alicik rampası mevkiinde meydana geldi. Bekir E. idaresindeki 06 JNL 93 plakalı asfalt yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolu trafiğe kapatan kamyona Abdulkadir D. idaresindeki 28 ES 437 plakalı otomobil çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Büşra D. ve Münevver D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yıldızeli Devlet hastanesine kaldırıldı. Karayolunun Yozgat yönü ise kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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