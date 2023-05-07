Sivas'ta “Aşık Veysel” sergisi açıldı

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50. yıl dönümü ve "2023 Âşık Veysel Yılı" dolayısıyla sanatsal tasarımlardan oluşan sergi açtı.

Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Atatürk ve Kongre Müzesinde düzenlenen "Vefatının 50. Yılında Bizim Veysel" isimli serginin açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, kurum idarecileri ve usta öğreticiler katıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Şimşek, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen'den eserler hakkında bilgi aldı.

Şenlen; 48 eserin bulunduğu sergide kitre bebekler, naht tekniğiyle yapılan tablolar ve seramik ile tasarlanan çalışmalara yer verildiğini dile getirdi.

Vali Şimşek ise sergide emeği geçen idareci ve usta öğreticilere teşekkür etti.