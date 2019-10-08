Sivas'ta atletizm heyecanı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta Amatör Spor Haftası programları kapsamında “Atletizm yarışları” gerçekleştirildi.

4 Eylül Spor Kompleksi Atletizm Stadyumunda yapılan atletizm yarışlarına 125 sporcu katılım sağladı. 10 kategoride yapılan kız-erkek atletizm yarışlarında sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Heyecan dolu atletizm müsabakalarında dereceye girenlere madalya takdim edildi. Madalyaları Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Ahmet Urhan, Mehmet Kaçtan, Özdemirspor Kulübü Başkanı Şenol Özdemir, antrenörler ve hakemler takdim etti.

Urhan: “Amatör Spor Haftası dolu dolu geçiyor”

Ödül töreni sonrası açıklama yapan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ahmet Urhan, Amatör Spor Haftası programlarının tam gaz devam ettiğini söyledi. Urhan: “Amatör Spor Haftası kapsamında faaliyetlerimizi başlattık. Yarın faaliyetlerimiz devam edecek. Basketbol, Voleybol, Hentbol müsabakaları da salonlarımızda yapılacak. Sivas'ta böyle Amatör Spor Haftası programına katılan katılımcılara, başarılar diliyorum. Gönül ister ki daha fazla sporcularla müsabakalar yapalım. Daha önceden hazırlanalım bu müsabakalara ama şuanda bir hafta öncesinden bu programlar elimize ulaştığı için müsabakalarımızı ancak bu kadar düzenleyebildik. Atletizm'in de ödül törenini yaptık. Katılımcılara başarılar diliyorum, dereceye girenleri kutluyorum” ifadesini kullandı.