Sivas'ta Avrupa Spor Haftası etkinliği açılışı ilgi gördü

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Avrupa Delegasyonu tarafından yürütülen, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası Türkiye'nin 81 ilinde eşzamanlı olarak başladı.

Sivas'ta Taha Akgül Spor Salonunda yapılan açılış seremonisine, Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı.

Gerçekleşen programda, eskrim, masa tenisi, bisiklet, tekvando, futbol, okçuluk, floor curling, boks, wushu, halk oyunları, voleybol, badminton ve halter dallarında sporcuların gerçekleştirdiği sportif gösteriler renkli görüntülere sahne olurken yoğun ilgi gördü.