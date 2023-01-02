Sivas'ta aynı yerde kaza üstüne kaza, kazaların nedeni ise gereksiz merak

Sivas'ta kazaya karışan araçları izleyen bir vatandaşa başka bir araç çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza İnönü Bulvarı üzerine meydana geldi. S.D. idaresindeki 58 YG 253 plakalı Ford marka hafif ticari araç karşıdan karşıya geçen D.K. isimli kadına çarptı. O sırada aynı yönden gelen S.Ç. yönetimindeki 44 DJ 824 plakalı Skoda marka otomobil duramayarak 58 YG 253 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Ardından karşı şeritten gelen N.T. idaresindeki 58 BG 905 plakalı Peugeot marka otomobil kazayı izleyen M.M. adlı bir gence çarptı. Her üç kaza sonucu yaralanan yayalar ambulanslarla Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.