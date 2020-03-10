Sivas'ta bahar temizliği başladı

Yoğun geçen kış mevsiminin ardından Sivas Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri kentte bahar temizliği başlattı

Temizliği ile her daim örnek gösterilen Sivas'ta belediyeye bağlı ekipler bahar temizliğine başladı. Tüm şehirde kıyı köşe her alanda yapılacak temizlik çalışmalarına Pulur Mahallesinden start verildi.

Program dahilinde kentte bulunan 66 mahallede genel temizlik başta olmak üzere kaldırım üstlerinde ki ot temizlikleri ve refüj temizlikleri gerçekleştirilecek.

Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren Pulur Mahalle Muhtarı Ogün Bekçioğlu, “Kış mevsiminin ardından Sivas Belediyesi bahar temizliği başlattı. Bu çalışma ilk olarak mahallemizde başladı. Mahallemiz tertemiz oldu. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere burada görev yapan tüm personellere teşekkür ederim.” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ise“Kış mevsiminin ardından şehrimizde Bahar temizliğine başladık. 66 mahallenin tamamında yapılacak çalışmalar bir program dâhilinde gerçekleştirilecek ilk olarak Pulur Mahallesinden Başladığımız temizlik çalışmalarında gündüz mahalleler temizlenirken gece de ana arterlerde yıkama çalışması gerçekleştireceğiz.” dedi.