İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivas'ta bandrolsüz sigara ve esrar ele geçirildi

Sivas’ta Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 bin 870 bandrolsüz sigara ve 10 gram esrar ele geçirilirken 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 bin 870 bandrolsüz sigara ve 10 gram esrar ele geçirilirken 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.


Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından Hafik, Yıldızeli ve Koyulhisar ilçelerinde D-200 ve D-100 karayolları üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra edildi. 15 farklı araçta yapılan aramada, 2 bin 870 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 10 gram reçine esrar ele geçirildi. Yakalanan 15 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.