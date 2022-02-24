Sivas'ta bandrolsüz sigara ve esrar ele geçirildi

Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 bin 870 bandrolsüz sigara ve 10 gram esrar ele geçirilirken 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Jandarma ekipleri tarafından Hafik, Yıldızeli ve Koyulhisar ilçelerinde D-200 ve D-100 karayolları üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra edildi. 15 farklı araçta yapılan aramada, 2 bin 870 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 10 gram reçine esrar ele geçirildi. Yakalanan 15 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.