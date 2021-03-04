Sivas'ta bayrak teslim töreni düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İç Anadolu Bölgesinde bulunan tüm illeri dolaşacak Türk Bayrağı Sivas'a ulaştı.

Tarihi Kongre binası önünde düzenlenen bayrak telim törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, il protokolü, ve çok sayıda çocuk katıldı. Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak etkinliği kapsamında Yozgat'tan Hüseyin Can tarafından Sivas'a getirilen Türk Bayrağı Yusuf Ziya Koçak tarafından Kayseri'ye teslim edilerek İç Anadolu Bölgesini dolaşacak. Ay yıldızlı bayrağımız diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesinde göndere çekilecek.

Bayrak Kayseri'ye teslim edilecek

Törende konuşan Vali Ayhan, “Sevgili gençler, sizlere söz verildi sizlerde ifade ettiniz. Kutsal emanetimiz, yaşam gayemiz, hayat gayemiz, özgürlüğümüzün timsali bu bayrağımızı Yozgat'tan güzel kardeşimiz Sivaslı güzel evladımıza teslim etti. İnşallah Sivas'taki kardeşimizde bayrağımızı Kayseri'ye teslim edecek. Uğruna birçok güneşlerin battığı bu bayrağımızı Kongre binamız önünde almak anlamlı oldu” şeklinde konuştu.

Yusuf Ziya Koçak ise, “Bu gün ilimizi temsil ettim, bayrağımızı Yozgat ilimizden teslim aldım. Tören için seçildiğimde çok heyecanlanmıştım, çok muylu olmuştum. Sivas'ı temsil ettiğim ve bayrağımızı teslim ettiğim için çok mutluyum” dedi.

Düzenlenen törenin ardından Türk Bayrağı, Yusuf Ziya Koçak tarafından Kayseri'ye teslim edilmek üzere yola çıktı.