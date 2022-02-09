Sivas'ta binin üzerinde kişi eğitime geri döndü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Mesleki Eğitim Merkezlerinin faaliyetleri, istatistiki veriler, ortak çalışma planı, yeni çıraklık sistemi ve istihdama katkısı gibi birçok önemli konu masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan; "Sivas'ta mesleki eğitim konusunda her geçen gün daha iyi bir noktaya ulaşıyoruz. İlimizde 34 meslek lisemiz bünyesinde hizmete açtığımız Mesleki Eğitim Merkezleri ile eğitime ara veren kişileri hem yeniden eğitime kazandırıyor, hem onları birer meslek sahibi yapıyor, hem de iş gücüne nitelikli eleman sağlayarak istihdam ve kalkınma konusunda önemli bir misyonu yerine getiriyoruz. Her birinizin bu konuda özveriyle çalıştığınızı biliyorum ama daha fazla gayret gösterecek, daha fazla insanımızın eğitime ve istihdama kazandırılması için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Aslan, konuşmasının ardından Mesleki Eğitim Merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2 aylık süre zarfında Sivas'ta yürütülen çalışmalarla binin üzerinde kişinin yeniden eğitime kazandırıldığını belirten Aslan, “İnşallah bu sayıyı katlayarak devam edeceğiz” dedi.