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Sivas'ta binler meydandaydı

Sivas’ta 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.

Sivas'ta 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.


Sivas'ta 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri tarihi Gar binası önünde başladı. Toplanan binlerce kişi, Sivas Valisi Salih Ayhan öncülüğünde İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında Türk bayramları dalgalandıran kalabalık tekbirler getirdi. Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık 15 Temmuz hain darbe girişimi ve FETÖ'ye protesto eden sloganlar attı. Sivas'ta etkinliğe her yaştan Sivaslıların katım sağladığı görüldü. Gece yarısına kadar sürmesi planlanan etkinlikler devam ediyor.

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