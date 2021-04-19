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Sivas'ta bir araçta 205 gram Bonzai ele geçirildi

Sivas’ta polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta 205,46 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta 205,46 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde bir araçta 205,46 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 polis hakkında yasal işlem başlatıldı.

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