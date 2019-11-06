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Sivas'ta bir iş yeni kurşunlandı

Sivas’ın Kangal ilçesinde bir iş yeni kurşunlandı, olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir iş yeni kurşunlandı, olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gece Kangal ilçesi hükümet meydanında gerçekleşti. Meydanda bulunan bir iş yeni gece geç saatte kurşunlandı. İş yeri ve çevresinde 35 kovan bulundu. Kurşunlama sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması olası bir ölüm yada yaralanmayı önledi. Polis tarafından başlatılan incelemede olayı şüphelisi oldukları düşünülen G.C. ve Ş.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis incelemesi sürüyor.

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