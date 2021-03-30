Sivas'ta bir köyde Covid-19 karantinası kaldırıldı

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde uygulanan Covid-19 karantinası sona erdi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde uygulanan Covid-19 karantinası sona erdi.
Sivas Valiliği Covid-19 karantinasının kaldırıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sivas Valiliği söz konusu sosyal medya paylaşımında, “ İlimiz Şarkışla ilçesi Samankaya köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından, 30.03.2021 (bugün) tarihi saat 21.00 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.