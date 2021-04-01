Sivas'ta bir köyde Covid-19 karantinası

Sivas'ın Akıncılar ilçesi,Geyikpınar köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Akıncılar Kaymakamlığı'nın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, “Akıncılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile; Geyikpınar köyü, 01.04.2021 tarihi itibariyle Covid-19 salgınının kontrolü açısından 10 (on) gün süreli karantina altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.