Sivas'ta bisikletini al gel etkinliği düzenlendi

Sivas'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri dahilinde “7'den 70'e Bisikletini al gel” etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Sivas'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programlarla devam ediyor.

Bu çerçevede vatandaşların katılımı ile “7'den 70'e Bisikletini al gel” etkinliği düzenlendi. Bisikletleri ile Atatürk ve Kongre Müzesi Bahçesinde toplanan grup, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik'in de katılımları ile bisiklet sürdü. Millet Bahçesine kadar pedal çeviren grup, belediye tarafından yapılan ikramın ardından keyifli dakikalar geçirdi.