İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivas'ta Bocce sporu tanıtıldı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, millet bahçesinde her hafta farklı bir branşı vatandaşlarla tanıştırıyor.


Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni açılan millet bahçesinde hafta boyunca etkinlikler yapmaya devam ediyor. Uzman antrenörler nezaretinde spor yapmaya gelen vatandaşlara yardımcı olmak adına ısınma hareketleri ve antrenman destekleri veriliyor. Bu kapsamda halkın da yoğun katılımı ile Bocce sporu Sivas Gençlik ve Spor Bocce Antrenörü Şefika Şeker Kaygusuz tarafından vatandaşlara ve çocuklara anlatıldı. Daha sonra ise yapılan yarışmalarla katılımcılar kıyasıya mücadele etti.Tüm katılımcıların zevkli dakikalar geçirdiği millet bahçesindeki bocce etkinliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinliğe katılanlara tişört dağıtımıyla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.