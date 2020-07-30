Sivas'ta bu da oldu, makasla keserek tek tek toplandı

Soğuk iklimi ile bilinen Sivas'ta bir vatandaş sıcak iklim meyvesi olan çileği yetiştirmeyi başardı.

Kent merkezi Karşıyaka Mahallesi Küme evler bölgesinde arazisi bulunan Abdurrahman Güngör, Tarım İl Müdürlüğünden aldığı teşvik kapsamında yaklaşık bir dönüm araziye çilek fidesi ekti. Güngör, daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinde yetiştirilen çileği, yaklaşık 2 ayda soğuk iklimi ile bilinen Sivas'ta yetiştirmeyi başardı. Ektiği 5 bin adet çilek fidesinden ilk meyveleri alan Güngör, eline aldığı makasla çilekleri dalından tek tek keserek topladı.

İki ay gibi kısa sürede yetiştirdi

Çileği yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede yetiştirmeyi başaran Abdurrahman Güngör, “Bahçe işini hobi olarak sevdiğim için bu işe girdim. Bu yılda Tarım İl Müdürlüğünden aldığım teşvik kapsamında bir dönüm alana çilek uygulaması yaptık. Dikeli 45-50 gün oldu. Bu sene verim ekim yılına göre normal. Satışımız Rabbimin izni ile gelecek sene olacak. Bu sene sadece eşe dosta ikram edeceğiz. Çilek normal şartlarda daha sıcak iklimi sevdiği için bizim buralarda fazla ekilmiyordu. Ama iklim şartları değişti Sivas'ımızın da iklimi bu ürünü yetiştirmeye uygun hale geldi” dedi.

İlk meyveleri aldı

Güngör, ektiği çilek fidelerinden ilk meyveleri aldığını ifade ederek, “Ziraat Mühendisi arkadaşlarımız bu işe yönelttiler. Onların kontrolünde diktik. Rabbimin izni ile güzel bir verim alacağız. İlk meyveleri aldık. Tadına baktık. Beğeniye sunduk. Tadına bakan mühendislerimiz beğendiler. Hedefim bu ürünlerinde Sivas'ta yetişebildiğini vatandaşlarımıza göstermek. Buraya 5 bin adet çilek fidesi diktik. Fide başı 150-200 gram alırsak bu sene 300-400 kilo alırız. Gelecek sene hedefimiz daha yüksek” diye konuştu.