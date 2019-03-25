Sivas'ta buğday çalıştayı

Sivas'ta buğday üretiminin kalitesinin arttırılması, gıda güvenilirliğin sağlanması amacıyla düzenlenen '1.Sivas Buğday Çalıştayı' başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştay saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çalıştayda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan tarımda bilimsel bilgiye hakim olunması gerektiğini belirterek,"Ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekmektedir. Yol haritamızın çok iyi olması gerekir. Bu tarımla ilgili yapılan yoğun çalışmalarımızın saha tezahürlerinden birisi burada alacağınız bilgilerle, birikimlerle ekeceğiniz ürünlerle Sivas'ımıza katkı sağlayacaktır. Her alanda Sivas bir noktaya geldi. Ancak üretim anlamında arzu ettiğimiz bir seviyede olmadığımızı söyleyebilirim. Özellikle tarımsal potansiyelimizi, turizm potansiyelimizin ve sanayi alanındaki üretimimizin yeterli olmadığını hep beraber konuşuyoruz. İyi bir noktadayız ama yeterli bir noktada değiliz. Sivas'ın çok geniş bir tarımsal potansiyeli var. Olağanüstü barajlar, göletler, sulama kanalları yapıldı. Modern tarım aletleri ve teknikleri geliştirildi. Ama üretim anlamında geçmişe doğru baktığımızda üretim var ama yeterli değil gelişen dünyada nüfus artış hızına baktığımız zaman coğrafyamızın buna yeterli şekilde cevap vermediği aşikardır. Biz Sivas'ın bu geniş coğrafyasını hayvancılık anlamında olsun, süt ürünleri olsun bir potada hep beraber Sivas'a katma değer kazandıracağız. Sivas'ı bakir bir alan olarak görüyorum. Bir çok altyapıyı bitirdik. İyi bir kadro, tarım teşkilatı, birliktelik var. Mevcut potansiyelimizi ivme kazandıracak adımlar atmak gerekiyor. Buğday milli bir mahsul, ilerleyen dönemde değeri daha da çok artacaktır. Tarımın zaten milli bir politika olma noktasında çalışmalar var. Gerçekten ilerleyen dönemlerde tarımın daha çok ehemmiyetli ve önemli olduğu ortaya çıkacaktır" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ise dünya nüfusu beslenme ve gıda ihtiyacının tarım sektörünü yüzyılın stratejik sektörü haline getirdiğini ifade ederek,"Bunun yanında istihdam, tüketim harcamaları diğer sektörlere ham madde temini milli gelir ve ihracattaki payı tarım sektörünü sosyo ekonomik açıdan sahip olduğu önemi daha da arttırmaktadır. İlimiz 27 bin 200 kilometre karelik alanıyla, alan olarak Türkiye'de ikinci sırada ve yerleşim yeri itibariyle de birinci sırada yer almaktadır. İş gücünün sektörel dağılımına bakıldığında tarım ve hayvancılığın ilde çok büyük ekonomik etkiye sahip olduğu görülmektedir. İlimizde 8 milyon dekar alanda işlenerek tarım yapılmaktadır. Bu alanın yaklaşık yüzde 45'lik kısmında hububat ekimi yer almaktadır. Dolayısıyla ilimiz tarımında hububat ekimi önemli bir yere sahiptir. Yaptığımız çalışmalar, saha araştırmaları sonucunda çiftçilerimizi çoğunluğunun geleneksel yöntemlerle üretim yaptıkları ve bu nedenle birim alanından alınan ürün miktarı ve kalitesinin düşük olduğunu görüyoruz. Tarımda karlılığın artırılması bunun içinde verimi ve kaliteyi arttırıcı tedbirler alınması kaçınılmazdır. Gelişen ve değişen dünyada yeni teknoloji ve yeniliklerden faydalanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziosman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin katılımcılara buğdayda kaliteyi anlattı. Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve çiftçilerin katıldığı çalıştay yarın sona erecek.