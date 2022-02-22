İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta büyükbaş hayvan varlığı arttı

Nüfusun önemli bir kısmının hayvancılıkla geçimini sağladığı Sivas’ta; büyükbaş hayvan varlığı sayısı artıyor.

Nüfusun önemli bir kısmının hayvancılıkla geçimini sağladığı Sivas'ta; büyükbaş hayvan varlığı sayısı artıyor.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre kentte bulunan büyükbaş hayvan sayısı son 4 yılın zirvesine çıktı. Sivas'ta 2018 yılında 358 bin 182 olan büyükbaş hayvan sayısı 2019 yılında 387 bin 961'e, 2020 yılında 414 bin 361'e, 2021 yılında ise 419 bin 479'a ulaştı.

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