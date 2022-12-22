Sivas'ta buz kazıma mesaisi başladı

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle kent adeta buz tuttu. Vatandaşlar, sabah işlerine gitmeden önce araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden olan Sivas, son yılların en sıcak kış mevsimini geçiriyor. Hava sıcaklığı ortalaması sıfırın üstünde seyrederken, beklenen kar da yağmadı. Bugün ise Sivaslılar güne sıfırın altında 5 derece soğukla ve yoğun bir sisle başladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerine gerilemesiyle kuz bazıma mesaisi de başladı. Sabah işlerine gitmek için araçlarına binenler, önce araçlarının camlarında oluşan buzu kazımak zorunda kaldı. Araç kaportalarının üzerinin de buzla kaplandığı görüldü.

Öte yandan oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sivaslılar beklenen soğukların geldiğini belirterek, “Havalar soğudu, soğukla birlikte camlar da buz tutmaya başladı. Bundan sonra cam temizlemeye başlayacağız” dediler.