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Sivas'ta Çad'ın tanıtımını yaptılar

Sivas’taki Çadlılar Birliği’ne üye öğrenciler, Çad’ın tanıtımını yapmak amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kültür Merkezi’nde program gerçekleştirdi.

Sivas'taki Çadlılar Birliği'ne üye öğrenciler, Çad'ın tanıtımını yapmak amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kültür Merkezi'nde program gerçekleştirdi.


SCÜ Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Öğrenciler (CÜYOS) Koordinatörü Doç. Dr. Yusuf Yıldırım ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Yıldız, “Sizler bizim yabancı öğrencilerimiz değil, misafir öğrencilerimizsiniz. Burada yaptığınız işler ve aldığınız eğitim bizler için çok kıymetli. Ülkenize döndüğünüzde sizlerin vatanınıza ve milletinize faydalı bireyler olmanızda biraz olsun katkımız olursa ne mutlu bizlere. Yapmamız gereken ne varsa hem üniversite olarak hem rektörlük olarak yapmaya hazırız” diye konuştu.

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