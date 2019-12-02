Sivas'ta cari açık büyüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Sivas'ta ithalat arttı, ihracat azaldı.

İki kurum tarafından ortaklaşa oluşturulan istatistiklere göre Sivas'ta ihracat 2019 yılı Ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 28,3 azalarak 7 milyon 242 bin dolar, ithalat ise yüzde 84,2 artarak 3 milyon 398 bin dolar olarak gerçekleşti.

Sivas'ta ihracat rakamları da bir önceki aya göre düştü. Ekim'de, Eylül ayına göre ihracat yüzde 17,5 azalırken, ithalat da yüzde 16,8 oranında azaldı.

Ekim ayında 7 milyon 242 bin dolarlık ihracat gerçekleştirebilen Sivas'ın ihracat ürünleri içerisinde; çelik, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, halı, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler, kuru meyve ve mamulleri, madencilik ürünleri, meyve ve sebze mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal ürünler, tekstil ve hammaddeleri, yaş sebze ve meyve gibi ürünler yer alıyor.