Sivas'ta “Cazibe Merkezi” sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin 21. Cazibe Merkezi ilan edilmesi Sivas'ta sevinçle karşılandı.

Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin “Cazibe Merkezi” ilan edilerek birçok teşvikten yararlanacak olması Sivas'ta her kesimden sevinçle karşılandı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin Sivas'ın kızılelması olduğunu belirtip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bilgin açıklamasında, “Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sürece katkı sağlayan tüm siyasilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve ilimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Şubat 2019 tarihinde Sivas mitinginde Sivaslılara bir sözü vardı. Sivas Demirağ organize sanayi bölgesinin özel teşvik bölgesi ilan edileceğini kamuoyuna deklere etmişti. Bugüne kadar vermiş olduğu tüm sözleri tutan sayın Cumhurbaşkanımız Sivas için önemli olan, Sivas'ın Kızılelması haline gelen Demirağ Organize Sanayi Bölgesini cazibe merkezi ilan ederek cidden Sivas'ın bir yatırım ve istihdam üssü olması noktasında önemli bir karara imza attı. Bundan sonra bize düşen, Sivaslılara ve Sivas'a düşen bir bütün olarak Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin yatırım alabilmesi noktasında, zaten yoğun bir talep var. Bu noktada çalışmaları hızlandırarak Sivas'ın istihdam sonunu çözüp Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak Demirağ OSB'yi bir an önce hayata geçirmek. Bir kez daha sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına, bakanımız Mustafa Varank'a, milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarına ve siyasilerimize teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.