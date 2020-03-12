Sivas'ta çiftçilere tohum dağıtıldı

Sivas'ta Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında “Tohum Dağıtım Töreni” düzenlendi.

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Toptancılar Sitesi Merkez Tarım Kredi Kooperatifi'nde “Tohum Dağıtım Töreni” düzenlendi. Tören; Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Mustafa Altunok, protokol üyeleri ve çiftçilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Tohum dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, “Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında; ülke genelinde 9 ilde 44 bin 000 dekar alanda uygulanmış olup; proje kapsamında 11.000 da uygulama alanı ile ilimiz diğer iller arasında en fazla payı almış durumdadır. 2018 yılında 11 bin 000 dekar alanda alanda başladığımız proje kapsamında 200 kişiye yüzde 50 hibeli tohumun dağıtımı yaptık ve ekimi gerçekleştirildi. 2019 yılında yine 11 bin 000 dekar alanda alanda yüzde 100 hibeli yaklaşık olarak 200 kişiye 67 bin 000 kilogram arpa ve 153 bin 750 kilogram da buğday tohumu yüzde 100 hibeli olarak dağıtılmıştır. Projemizin 3. ve son yılı olan 2020 yılında yüzde 50 hibeli 51 bin 200 kilogram adi fiğ ve 70 bin 500 kilogram da nohut dağıtımı yapılacak olup ekimi sağlanacaktır. Katkı sağlayan Sayın Valimiz başta olmak üzere Tarım Kredi Kooperatiflerine de teşekkür ediyor, dağıtacağımız tohumların da bereketli olmasını diliyorum.” dedi.

Sivas Valisi Salih AYHAN ise konuşmasında; “Tarım ve Orman Bakanlığımızın uyguladığı Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi'nden ilimizin diğer illere nazaran daha fazla faydalanması İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün güçlü çalışma ve kapasitesinin güzel yansımasıdır. Çiftçimizi de sistemin içerisine alıp örgütlü yapılar kurarak biraz daha ölçek ekonomisine uygun yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. DAP'a da birçok proje sunuldu ve bunların hemen hemen yüzde 90'ı tarım ile alakalı yani çiftçiye dokunan, doğrudan çiftçiyi ilgilendiren ürünlere destek olunması noktasında çalışmalar yapılıyor. İlimiz de yaklaşık 1 milyon hektar alanda tarım arazisi var ve farklı iklim özelliklerine sahip, bu çeşitliliğe uygun projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Sivas inşallah tarımda iyi bir ivme kazandı ve bunu sürdürmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere SİVTAŞ'ı kurduk, inşaat çalışmaları devam ediyor. Eylül-Ekim aylarında üretimlere başlamayı hedefliyoruz. Şirketimizi Sivaslıların kendi şirketi olarak görmelerini istiyoruz. Tarımda farklı bir soluklanma ve heyecan getireceğine inanıyoruz. Bir çiçek ile bahar gelmez ama her çiçek baharın müjdecisidir. Bütün kaynakları üretime dayalı tarımdaki projeleri desteklemeye çalışıyoruz. Tarımı ve eğitimi oldukça önemsiyoruz, iyi bir noktadayız, çalışmalarından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. İnşallah dağıtacağımız tohumlar bereketli olur.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere nohut ve adi fiğ tohumu dağıtımının ardından program sona erdi.